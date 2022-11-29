«Планировала, конечно, но не в 40»: Надежда Ангарская вспомнила, как астролог предсказала ей беременность

Артистка Надежда Ангарская недавно порадовала поклонников новостью о своей второй беременности. Оказалось, что эксперт по звездам предрекла интересное положение актрисы.

Знаменитость вспомнила, как случайно разговорилась с астрологом. А та увидела скорую беременность Ангарской. Но Надежда не поверила предсказанию.