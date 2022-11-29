«Планировала, конечно, но не в 40»: Надежда Ангарская вспомнила, как астролог предсказала ей беременность

Артистка Надежда Ангарская недавно порадовала поклонников новостью о своей второй беременности. Оказалось, что эксперт по звездам предрекла интересное положение актрисы.
Знаменитость вспомнила, как случайно разговорилась с астрологом. А та увидела скорую беременность Ангарской. Но Надежда не поверила предсказанию.
«Я планировала, конечно, но не в 40. Все началось в январе. Я была на одной передаче, где встретилась с астрологом, которая мне сказала: «Такая сильная Венера у тебя, ты родишь в следующем году». Я думаю: «Нет, стопудово нет». В августе прихожу к своему врачу и все, две полосочки», – рассказала артистка на программе «Звезды сошлись» канала НТВ.
Напомним, ранее Надежда Ангарская раскрыла имя отца своего будущего ребенка.