Новогодние образы от звезд: Валерия отдала предпочтение декольте, а Жасмин – пайеткам

Артистки Валерия и Жасмин порадовали дизайнера Беллу Потемкину. Она рассказала, какие модные вещи выбрали знаменитости.
Потемкина оценила сверкающие платья певиц и посоветовала такие наряды модницам. Эти платья отлично подойдут для новогодней ночи.
«Девушки в красном всегда будут королевами вечера. Певица Жасмин выбрала платье с высоким разрезом, подчеркнувшим ее стройные ножки. Такой струящийся силуэт создаст женственный образ для новогоднего вечера или любого другого торжественного мероприятия», – отметила Потемкина.
Жасмин. Фото: соцсети
«И такой фасон идеально подчеркивает линию талии. Он хорош, как для худеньких девушек, так и для дам с красивыми формами. Кстати, можно разбавить такой наряд чокером в виде розы. Это придаст образу изысканность», – добавила эксперт в беседе с kp.ru.
Еще Белла Потемкина привела в пример Валерию с ее V-образным вырезом на сверкающем платье.
Валерия. Фото: соцсети
Белла Потемкина также посоветовала надеть в новогоднюю ночь прозрачные блузки и брюки из пайеток.