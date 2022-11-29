Новогодние образы от звезд: Валерия отдала предпочтение декольте, а Жасмин – пайеткам

«И такой фасон идеально подчеркивает линию талии. Он хорош, как для худеньких девушек, так и для дам с красивыми формами. Кстати, можно разбавить такой наряд чокером в виде розы. Это придаст образу изысканность», – добавила эксперт в беседе с kp.ru.