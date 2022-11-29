«Строила из себя бедную овечку, а сейчас бегает по сцене раздетая»: Май Абрикосов – про потерявшую репутацию Ольгу Бузову

Певица Ольга Бузова регулярно удивляет своим поведением на сцене или в соцсетях. То обнаженная устроит заплыв в бассейне, то раздвинет ноги на публике во время концерта – склонность к эксгибиционизму звезды заметили все.

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Экс-коллега Бузовой по реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов считает, что телеведущая давно потеряла свою репутацию. И у себя в Telegram-канале напомнил, как начинала артистка путь в шоу-бизнес и до чего докатилась сейчас.