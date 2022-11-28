Лучшие сорта и места их продажи: Роскачество оценило отечественные вина

По итогам проверки лучшим красным полусладким стало вино «Массандра» из Крыма. Это вино можно встретить на полках «Ашана» и «Ленты», а также в других популярных супермаркетах.

Вино с ЗГУ «Крым», а также кубанское «Купаж белый Абрау» победили среди белых полусладких. Среди белых сухих первое место отдали «Кубань-Вину», Сира Марселан Кюве от бренда «Мысхако» стало лучшим красным вином.