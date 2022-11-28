Лучшие сорта и места их продажи: Роскачество оценило отечественные вина

В Роскачестве исследовали 500 марок вин отечественного производства.
Специалисты оценили алкогольные напитки из винограда Краснодарского края, Крыма и Дона. Стоимость вин для исследования начиналась от 170 рублей. Оказалось, что низкая цена не означает плохое качество.
«Явным преимуществом российского красного вина является его доступная цена. В категории до 500 рублей достаточно легко выбрать сухие красные вина из российского винограда и не разочароваться в покупке. По цене до 1000 рублей за бутылку можно приобрести вино, выдержанное в дубовой бочке, достаточно высокого качества», –отметили в rskrf.ru.
По итогам проверки лучшим красным полусладким стало вино «Массандра» из Крыма. Это вино можно встретить на полках «Ашана» и «Ленты», а также в других популярных супермаркетах.
Вино с ЗГУ «Крым», а также кубанское «Купаж белый Абрау» победили среди белых полусладких. Среди белых сухих первое место отдали «Кубань-Вину», Сира Марселан Кюве от бренда «Мысхако» стало лучшим красным вином.