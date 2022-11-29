Вся мокрая: Брутян в лифе-шторке обнажила манящую грудь на глазах Прилучного прямо в бассейне

Влюбленные осенью регулярно выходили в свет. Они зачастую представали в обнимку на красной дорожке. На этот раз Прилучный устроил жене отпуск. Они прилетели в Дубай. Накануне супруги повеселились на яхте. Актер даже спел со Стасом Михайловым, который составил компанию паре.

А вот 28 ноября Паша решила понежится в бассейне. На этот раз он снял видео, на котором плескался с Брутян в воде. Его избранница в черном бикини прильнула к спине артиста. Она засветила свой упругий бюст в лифе-шторке.

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