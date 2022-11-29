Вся мокрая: Брутян в лифе-шторке обнажила манящую грудь на глазах Прилучного прямо в бассейне

Уже не больше 10 лет строит карьеру в кино Павел Прилучный. Его армия поклонников с каждым годом только увеличивается. В этом году вышли сериалы «Сны» и «Жизнь по вызову» с его участием. Также важное событие произошло в его личной жизни. Завидный холостяк женился. Его избранницей стал коллега Зепюр брутян.
Влюбленные осенью регулярно выходили в свет. Они зачастую представали в обнимку на красной дорожке. На этот раз Прилучный устроил жене отпуск. Они прилетели в Дубай. Накануне супруги повеселились на яхте. Актер даже спел со Стасом Михайловым, который составил компанию паре.
А вот 28 ноября Паша решила понежится в бассейне. На этот раз он снял видео, на котором плескался с Брутян в воде. Его избранница в черном бикини прильнула к спине артиста. Она засветила свой упругий бюст в лифе-шторке.
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На этот раз поклонники удивились тому, какой смелый купальник выбрала Зиппюр. Многие восхитились тем, как она выглядит без макияжа. «Вот это куколка», «Прелести не спрятала», «За спиной любимого мужчины», «Ох, вот это декольте», «Мокрые и счастливые», «Ого, какая красотка», — стали писать пользователи Сети.