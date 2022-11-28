Светлана Лобода в ультракоротком платье засветила сокровенное (фото)

Украинская певица Светлана Лобода в понедельник шокировала своих подписчиков весьма откровенным фото. На снимке звезда стоит с микрофоном в лучах света. На ней - невероятно короткое маленькое платье, настолько короткое, что люди тут же начинают вглядываться, пытаясь разглядеть нижнее белье Светланы.

При тщательном рассмотрении, впрочем, становится понятно, что певица стоит в лосинах. Благодаря цвету они практически не видны, но зато заметны их швы на внутренней стороне ноги.

В посте Лобода сообщила, что заработанные на концертах деньги она тратит на восстановление частных домов в своем родном городе Ирпень. Подписчики похвалили звезду, однако кто-то особо остроумный посчитал это подходящим поводом для шутки.

«Деньги передает и видимо сама осталась без штанов», - написала женщина.

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