Светлана Лобода в ультракоротком платье засветила сокровенное (фото)

Украинская певица Светлана Лобода в понедельник шокировала своих подписчиков весьма откровенным фото. На снимке звезда стоит с микрофоном в лучах света. На ней - невероятно короткое маленькое платье, настолько короткое, что люди тут же начинают вглядываться, пытаясь разглядеть нижнее белье Светланы.
При тщательном рассмотрении, впрочем, становится понятно, что певица стоит в лосинах. Благодаря цвету они практически не видны, но зато заметны их швы на внутренней стороне ноги.
В посте Лобода сообщила, что заработанные на концертах деньги она тратит на восстановление частных домов в своем родном городе Ирпень. Подписчики похвалили звезду, однако кто-то особо остроумный посчитал это подходящим поводом для шутки.
«Деньги передает и видимо сама осталась без штанов», - написала женщина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Светлана Лобода в откровенном платье. Фото: соцсети
Ранее Лободу раскритиковали за незнание украинского языка - в анонсе ее новой песни была допущена ошибка в названии. Вместо «Два незнайомцi» там было написано «Два незнайомця».
Вскоре после этого в своем аккаунте певица вновь начала писать на русском языке. При этом она больше не ездит в Россию и не дает там концертов для российской публики.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров, комментируя отказ Светланы от выступлений в России, заявил, что на Западе Светлана Лобода никому не нужна и своим решением она просто загубила карьеру.