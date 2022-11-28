Машина изуродована: дочь Сумишевского попала в жесткое ДТП

Певец Ярослав Сумишевский рассказал о своей дочери Ксении, которая недавно попала в жесткое ДТП. Девушка вновь подвергла свою жизнь опасности. В прошлом году она чуть не погибла из-за взрыва газа.
Артист был женат один раз. С будущей супругой он познакомился совсем в молодом возрасте. Ярославу и Светлане было по 18 лет, когда они решили узаконить отношения. Вскоре у них родилась девочка, которую назвали Ксенией. Из-за работы звезде часто приходилось ездить в Москву, жена и дочь ждали его дома. Частые гастроли Сумишевского привели к тому, что чувства пары остыли, и они решили подать на развод.
С Ксенией Ярослав продолжал поддерживать теплые отношения и всегда участвовал в ее воспитании. В прошлом году он испытал настоящий шок. В доме в Химках, в котором проживала Сумишевская, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибло трое человек. Ксения осталась цела, и певец благодарил судьбу, что его дочь не пострадала.
Певец опубликовал фото с места аварии. Фото: соцсети
Сегодня Ярослав вновь поделился тревожными новостями в соцсетях. Он опубликовал пост, в котором сообщил, что его дочь попала в ДТП. Он показал изуродованную машину после лобового столкновения.
«Доча вчера попала в аварию. С ней все хорошо. Слава богу, отделалась испугом. Поддержите ее в комментариях, чтобы не расстраивалась. Главное здоровье, а железо починим», - поделился с подписчиками взволнованный отец.
«Ксюша, слава Богу ты жива, а машина починится!», «Самое плохое позади, теперь ее ждет счастье. Здоровья вам», «Как страшно, здоровья Ксюше!» - ответили на публикацию поклонники артиста.
В прошлом году Ярослав тяжело переживал смерть возлюбленной, которая погибла в ДТП. Наталья Бородкина сопровождала певца на концерт в Красноярском крае. По дороге произошла авария, которая унесла ее жизнь и водителя, которым был глава краевого Союза десантников Александр Гуляков. Спасти Наталью и Александра врачам так и не удалось.