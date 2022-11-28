Машина изуродована: дочь Сумишевского попала в жесткое ДТП

Певец Ярослав Сумишевский рассказал о своей дочери Ксении, которая недавно попала в жесткое ДТП. Девушка вновь подвергла свою жизнь опасности. В прошлом году она чуть не погибла из-за взрыва газа.

Артист был женат один раз. С будущей супругой он познакомился совсем в молодом возрасте. Ярославу и Светлане было по 18 лет, когда они решили узаконить отношения. Вскоре у них родилась девочка, которую назвали Ксенией. Из-за работы звезде часто приходилось ездить в Москву, жена и дочь ждали его дома. Частые гастроли Сумишевского привели к тому, что чувства пары остыли, и они решили подать на развод.

С Ксенией Ярослав продолжал поддерживать теплые отношения и всегда участвовал в ее воспитании. В прошлом году он испытал настоящий шок. В доме в Химках, в котором проживала Сумишевская, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибло трое человек. Ксения осталась цела, и певец благодарил судьбу, что его дочь не пострадала.