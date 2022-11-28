В розовой шубке, улыбка на лице: Проскурякова и Николаев впервые покатались с подросшей дочкой на ГУМ-катке

Юлия Проскурякова уже много лет выступает на сцене. Она счастлива в браке с Игорем Николаевым. Пара редко выходит в свет. Они предпочитают избегать шумных вечеринок. Супруги растят дочку Веронику. У Николаева также есть взрослая дочка Юлия, которая давно живет в Майами. Он признавался, что второе отцовство стало для него совсем другим.
Еще недавно Проскурякова отдыхала с родными в Венеции. Свое 40-летие она отметила с родными. А вот 28 ноября певица отправилась на открытие ГУМ-катка. Каждый год это событие привлекает внимание артистов. Примечательно, что Николаев привел дочку, а вот го жена даже вышла на лед вместе с крохой.
Юлия предстала в белой куртке оверсайз и струящейся юбке. А семилетняя Вероника облачилась в розовую шубку и шапку.
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«Открыли с Никусиком сезон! У Ники это первый выход на лед! Она в восторге, и я тоже, хотя без падений не обошлось, но мы в порядке, и это самое главное!» – написала певица.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие вы красивые, девочки», «Прекрасные леди — обожаю вас», «Снегурки», — стали писать подписчики.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой. Фото: соцсети