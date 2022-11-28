В розовой шубке, улыбка на лице: Проскурякова и Николаев впервые покатались с подросшей дочкой на ГУМ-катке

Еще недавно Проскурякова отдыхала с родными в Венеции. Свое 40-летие она отметила с родными. А вот 28 ноября певица отправилась на открытие ГУМ-катка. Каждый год это событие привлекает внимание артистов. Примечательно, что Николаев привел дочку, а вот го жена даже вышла на лед вместе с крохой.

Юлия предстала в белой куртке оверсайз и струящейся юбке. А семилетняя Вероника облачилась в розовую шубку и шапку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».