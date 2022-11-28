«После Олимпиады было какое-то недопонимание»: Щербакова рассказала о кризисе в общении с Тутберидзе

От тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отрекались многие спортсменки. Но олимпийская чемпионка Анна Щербакова оставалась ей верной. Поклонники считали, что у знаменитостей идиллия во взаимоотношениях. Но это оказалось не так.
Анна Щербакова призналась, что в какой-то момент они с тренером не слышали друг друга.
«После Олимпиады было какое-то недопонимание. Все-таки между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое где-то потерялось, размылось. Я была в своих мыслях, ничего не озвучивала, у нас не было никаких конфликтов, ссор. Но, наверное, было видно, что все это время я была чуть-чуть себе на уме», – рассказал фигуристка.
К слову, серьезных конфликтов между Тутберидзе и Щербаковой не было. Потому что фигуристка не привыкла спорить.
«У нас, наверное, не может быть конфликтов, потому что я все время молчу. Сложно представить наш конфликт, потому что я довольно редко могу что-то сказать, обсудить. Я могу вступить в какое-то обсуждение, но это не в моем характере», – добавила Щербакова в интервью FAMETIME TV.