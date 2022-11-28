«После Олимпиады было какое-то недопонимание»: Щербакова рассказала о кризисе в общении с Тутберидзе

От тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отрекались многие спортсменки. Но олимпийская чемпионка Анна Щербакова оставалась ей верной. Поклонники считали, что у знаменитостей идиллия во взаимоотношениях. Но это оказалось не так.

Анна Щербакова призналась, что в какой-то момент они с тренером не слышали друг друга.