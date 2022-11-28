«Анюта всегда на своей волне»: Лазарев заснял, как маленькая дочка скромно ведет себя с другими детьми на отдыхе

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей в России. Примечательно, что певец продолжает записывать новые хиты. Он также ведет несколько передач. Артист лишь недавно похвастался, что у него также расписаны гастроли. Скоро он приступит к новогодним съемкам, а пока звезда сцены устроил отпуск с детьми.
В конце ноября Лазарев приехал в ОАЭ. Он взял с собой сына Никиту и дочку Анну. Певец решил привезти детей в менее популярный эмират, чем Дубай. Они каждый день ходят на пляже и купаются. Певец стал замечать, что его наследница растет скромницей. При этом она любит наряжаться.
На этот раз Сергей построил с детьми целый замок из песка. Анна и Никита активно принимали участие в игре.
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А потом малыши стали участвовать в спортивных развлечения в бассейне. Аниматоры кидали мячик, а все маленькие гости их ловили. Анна была в купальнике и надувном жилете. Она предпочла просто держаться на плаву, пока вокруг нее все пытались поймать мячик.
«Анюта всегда на своей волне», — отметил Лазарев.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие признались, что у певца скромные дети, хоть они и растут в семье, где им ни в чем не отказывают.