«Анюта всегда на своей волне»: Лазарев заснял, как маленькая дочка скромно ведет себя с другими детьми на отдыхе

В конце ноября Лазарев приехал в ОАЭ. Он взял с собой сына Никиту и дочку Анну. Певец решил привезти детей в менее популярный эмират, чем Дубай. Они каждый день ходят на пляже и купаются. Певец стал замечать, что его наследница растет скромницей. При этом она любит наряжаться.

На этот раз Сергей построил с детьми целый замок из песка. Анна и Никита активно принимали участие в игре.

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