«Анюта всегда на своей волне»: Лазарев заснял, как маленькая дочка скромно ведет себя с другими детьми на отдыхе

Сергей Лазарев с детьми

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

Певец не только лепит замки из песка с наследниками на отдыхе. Он делится трогательными видео.

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей в России. Примечательно, что певец продолжает записывать новые хиты. Он также ведет несколько передач. Артист лишь недавно похвастался, что  у него также расписаны гастроли. Скоро он приступит к новогодним съемкам, а пока звезда сцены устроил отпуск с детьми.

В конце ноября Лазарев приехал в ОАЭ. Он взял с собой сына Никиту и дочку Анну. Певец решил привезти детей в менее популярный эмират, чем Дубай. Они каждый день ходят на пляже и купаются. Певец стал замечать, что его наследница растет скромницей. При этом она любит наряжаться. 

На этот раз Сергей построил с детьми целый замок из песка. Анна и Никита активно принимали участие в игре.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А потом малыши стали участвовать в спортивных развлечения в бассейне. Аниматоры кидали мячик, а все маленькие гости их ловили. Анна была в купальнике и надувном жилете. Она предпочла просто держаться на плаву, пока вокруг нее все пытались поймать мячик.

«Анюта всегда на своей волне», — отметил Лазарев.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие признались, что у певца скромные дети, хоть они и растут в семье, где им ни в чем не отказывают.

Читайте также