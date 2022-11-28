«До восьмого января»: новогодние праздники станут короче

Россиянам дали возможность отдохнуть не только в январские праздники, но и в другое время года. Однако для этого пришлось подсократить новогодние каникулы.
Власти решили оставить шесть выходных дней в начале января, а не восемь:
«В итоге кабмин постановил, что россияне будут отдыхать с 31 декабря этого года до 8 января следующего года включительно. А выйти на работу всем придется уже в понедельник, 9 января».
Первое и восьмое января не находятся в статусе праздничных дней. Так как они попадают на воскресенье.
«Поэтому первый выходной решено перенести на 24 февраля, это будет пятница, а второй «отдаст» свой отдых понедельнику, 8 мая», — заключили в primpress.ru.