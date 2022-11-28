Рита Дакота подверглась критике за публикацию аудиозаписи с истерикой дочки

Певица Рита Дакота готовится к концертам, которые пройдут в декабре в Сибири. Она решила, что не повезет в место со столь суровым климатом свою маленькую дочь Мию, а оставит ее с отцом — Владом Соколовским, и его семьей. Вот только сама Мия этой новости вовсе не обрадовалась.
Отчаянное рыдание дочери Дакота отправила в аудиосообщении Соколовскому, а затем поделилась этой записью и со своими подписчиками.
Несмотря на то, что и Рита была расстроена, и не скрывала своих собственных слез, многие подписчики принялись ее критиковать. Люди считают, что звезда должна относиться к дочке с большим уважением, не вываливать на всеобщее обозрение столь личные моменты и не пытаться заработать сочувствие фанатов, пользуясь «трагедией», которой стало для Мии известие о грядущем расставании.
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Напомним, что с Владом Соколовским певица развелась несколько лет назад, после того, как узнала о его изменах. Сейчас она встречается с парнем по имени Федор Белогай и уверена, что уж он-то ее точно не предаст.
Как стало известно, Рита даже позволила Белогаю зарегистрировать на его имя ее творческий псевдоним. Подписчики встревожены: девушка напрасно проявляет наивность в вопросах, касающихся бизнеса. С Федором они пока еще не женаты и не имеют общих детей, а значит нет никакой гарантии, что в критический момент отношений он не захочет воспользоваться этой наивностью, чтобы ей навредить.