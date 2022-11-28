Богатые блогеры: Даня Милохин приобрел торт за 100 тысяч рублей на свадьбе Маши Горячевой

Блогер Маша Горячева вышла замуж в Лос-Анджелесе. Знаменитость продала торт на свадьбе Дане Милохину и получила за это кругленькую сумму.
У богатых и популярных стало традицией продавать праздничные десерты за неприлично большие деньги. Такую традицию завела продавец «Марафона желаний» Елена Блиновская. А недавно подобное было и на празднике блогера Лерчек.
Вот и на свадьбе участницы Dream Team House Махи Горячевой и Коли Снитко Даня Милохин выкупил торт за 100 тысяч рублей.
«Без комментариев. На аукционе за 1500$ забрал тортик Даня Милохин», – написала Горячева в своем микроблоге.
Напомним, ранее психолог разобрал историю Дани Милохина. Эксперт объяснил, почему мать блогера не забрала его из детского дома.