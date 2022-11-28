«Ем икру с руки»: Бородина похвасталась роскошной жизнью

Телеведущая Ксения Бородина решила позлить хейтеров. Знаменитость горстями ела дорогую черную икру.
Бородина в полупрозрачном платье с бантиком на воротничке добавила кружевные белоснежные манжеты. Также на Ксении были серьги Van Cleef & Arpels, которые стоят более 300 тысяч рублей.
Телеведущая взяла в руки горстку черной икры и аппетитно затолкала в рот дорогой деликатес. Кадр поглощения икры знаменитость опубликовала в своем микроблоге. Ксения поняла, что нарвется на гнев хейтеров. Поэтому заключила:
«Сейчас все отпишутся от меня. Ем икру с руки».
Ксения Бородина в ресторане. Фото: соцсети
К слову, мнение недоброжелателей не остановило Бородину. Ранее она заявляла, что ей не жалко отдавать крупные суммы за безупречные блюда в ресторанах. Но вот борщ за 700 рублей Ксении пришелся не по вкусу.