«Ем икру с руки»: Бородина похвасталась роскошной жизнью

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети 

Телеведущая показала, как бесится с жиру.

Телеведущая Ксения Бородина решила позлить хейтеров. Знаменитость горстями ела дорогую черную икру. 

Бородина в полупрозрачном платье с бантиком на воротничке добавила кружевные белоснежные манжеты. Также на Ксении были серьги Van Cleef & Arpels, которые стоят более 300 тысяч рублей.

Телеведущая взяла в руки горстку черной икры и аппетитно затолкала в рот дорогой деликатес. Кадр поглощения икры знаменитость опубликовала в своем микроблоге. Ксения поняла, что нарвется на гнев хейтеров. Поэтому заключила:

«Сейчас все отпишутся от меня. Ем икру с руки».

Ксения Бородина в ресторане. Фото: соцсети 

К слову, мнение недоброжелателей не остановило Бородину. Ранее она заявляла, что ей не жалко отдавать крупные суммы за безупречные блюда в ресторанах. Но вот борщ за 700 рублей Ксении пришелся не по вкусу.

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