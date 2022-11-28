«Хороша киска!»: Гарик Сукачев показал, как его любимая Злата принимает душ (видео)

Рок-музыкант Гарик Сукачев в понедельник вызвал умиление у своих подписчиков, опубликовав видео с участием своего любимого питомца - шотландской вислоухой кошки с человеческим именем Злата.
Везучая кошка побывала у грумера. Ей постригли когти, сделали экспресс-линьку, помыли шерстку, высушили и расчесали. После всех этих процедур любимица артиста превратилась в настоящую красавицу.
Некоторые подписчики Сукачева даже признались, что завидуют Злате - очень уж счастливая и простая у нее жизнь, да еще и с бьюти-процедурами.
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В семье Сукачева очень любят животных. Помимо вислоухой Златы вместе с музыкантом, его супругой Ольгой и дочкой Настей живет еще и очаровательная шиншилла Пусик.