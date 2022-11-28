«Подберите слюнки»: Рудова распахнула рубашку, обнажив свой «спелый налив» на камеру

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она успела поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Блондинка держит себя в форме, поэтому без стеснения снимается в откровенных сценах. При этом артистка в обычной жизни любит дразнить фанатов, выкладывая фото в бикини или наряжаясь в дерзкие наряды.
На этот раз Рудова провела вечер дома. Она решила поделиться личными кадрами. Блондинка облачилась в легкую пижаму с принтом. Она распахнула рубашку оверсайз, засветив свой округлый бюст в спортивном лифе. Блондинка подразнила своим декольте и обнажила рельефный живот на камеру.
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Поклонники были сражены кадрами. Многие посчитали, что фигура Натальи преобразилась. «Шикарный образ», «Какая милашка», «Вот это спелый налив», «Декольте просто загляденье», «Ну что за горячая штучка», «Дразнишь на ночь», «Подберите слюнки», «Лифчик на грани», «Ох, какие у вас сочные формы», — стали писать подписчики.