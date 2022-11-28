«Подберите слюнки»: Рудова распахнула рубашку, обнажив свой «спелый налив» на камеру

На этот раз Рудова провела вечер дома. Она решила поделиться личными кадрами. Блондинка облачилась в легкую пижаму с принтом. Она распахнула рубашку оверсайз, засветив свой округлый бюст в спортивном лифе. Блондинка подразнила своим декольте и обнажила рельефный живот на камеру.

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