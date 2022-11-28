«Я манипулятор»: Гарик Харламов отреагировал на слухи о шантаже руководства ТНТ

Резидент Comedy Club Гарик Харламов 28 ноября опубликовал на своей странице в соцсети скриншот материала, опубликованного накануне на сайте Teleprogramma.pro. В статье рассказывается о том, что Харламов шантажировал руководство канала ТНТ, требуя поднять ему зарплату, и вернулся к работе, когда на его условия согласились.
Несмотря на то, что это всего лишь слухи, Гарик решил отреагировать на материал. И сделал это, как всегда, с юмором.
«Я манипулятор», — написал он.
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Гарик Харламов прокомментировал новость в Teleprogramma.pro. Фото: соцсети
Кстати, версия с «шантажом» ТНТ — не единственная, появившаяся в соцсетях и СМИ после ухода Гарика из Comedy Club.
Поговаривали также, что его фиктивный уход затевался для того, чтобы привлечь внимание зрителей к концерту Бебуришвили.