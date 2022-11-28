«Счастливые моменты»: Лазарев за руку с дочкой и сыном плюхнулся в море с разбегу (видео)

Этой осенью Лазарев много снимается. Он не скрывает, что впереди у него еще и предновогодний марафон, когда придется выступать и ездить на съемки. А пока певец устроил отпуск. Он приехал с наследниками в ОАЭ. Артист веселится с детьми, возит их в пустыню и балует изысканными блюдами.

На этот раз Сергей решил показать, как учит четырехлетнюю дочку плавать. Он взял ее за руку и побежал в воду. Никита тоже с радостью плюхнулся с разбегу в море.

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