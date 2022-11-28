«Счастливые моменты»: Лазарев за руку с дочкой и сыном плюхнулся в море с разбегу (видео)

Сергей Лазарев уже давно стал популярным певцом. Он все чаще не только выпускает песни, но и ведет телевизионные проекты. Артист остается одним из самых востребованных персон в российском шоу-бизнесе. При этом он лишь несколько лет назад перестал скрывать, что стал отцом. У звезды растут: сын Никита и дочка Анна.
Этой осенью Лазарев много снимается. Он не скрывает, что впереди у него еще и предновогодний марафон, когда придется выступать и ездить на съемки. А пока певец устроил отпуск. Он приехал с наследниками в ОАЭ. Артист веселится с детьми, возит их в пустыню и балует изысканными блюдами.
На этот раз Сергей решил показать, как учит четырехлетнюю дочку плавать. Он взял ее за руку и побежал в воду. Никита тоже с радостью плюхнулся с разбегу в море.
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«Счастливые моменты, детки так быстро растут! Хочется быть с ними рядом всегда, видеть все их успехи, новые свершения и радовать, радовать, радовать… отдых с детьми — особенный! Светлый, чистый, добрый и эмоциональный. Люблю вас, мои солнышки», — написал певец.
Поклонники восхитились тем, какой Лазарев заботливый папа. Многие умилились тому, как он проводит время с наследниками.