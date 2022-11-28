Участники распавшейся группы Little Big раскритиковали творчество SHAMAN и Виталия Гогунского

Участники группы Little Big, которая недавно объявила о своем распаде, в своем интервью Ирине Шихман* рассказали о том, что думают по поводу ставшего весьма популярным в последнее время певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

Софья Таюрская и Илья Прусикин стали гостями Шихман и ее программы на YouTube. Когда ведущая завела речь про Дронова, Прусикин отборным матом дал понять, что этот проект ему не по нраву.

«Назовем его по-восточному — SHAMAN, с дредами, но он будет петь, что «я русский». Ну, это прям сюрреализм», — заявил Илья.

Таюрская, в свою очередь, усомнилась в том, что SHAMAN действительно добился всего сам, как он заявляет. По мнению Софьи, молодые талантливые артисты, не имеющие никакой поддержки, даже и мечтать не могут о премьерных показах своих клипов на центральных каналах вроде «Россия 1». Но он тем не менее удостоился такой чести.

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