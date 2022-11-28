На домашнем и без макияжа: Бородина в халате на голое тело блеснула прелестями в ванной

Ксения Бородина уже давно прославилась на всю страну. Она уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что Ксения 18 лет смотрит на то, как участники шоу строят любовь, но сама она уже дважды пережила развод. В прошлом году телеведущая рассталась с Курбаном Омаровым. После этого она стала позволять себе чаще веселиться и облачаться в более смелые образы.
Бородина в последнее время часто ездит на съемки. Она не перестает подчеркивать свои женственные формы. Телеведущая признавалась, что теперь скрывает свою личную жизнь. Но иногда она хвастается букетами цветов. А 28 ноября она запечатлелась в ванной в халате на голое тело. Ксения засветила изящное бедро. Она была без макияжа и с полотенцем на голове.
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«Когда не хватает внимания», — написала звезда.
Многие поклонники признались, что Ксения довела их до истерики, так как наложила на видео голос Ольги Рапунцель из «Дома-2».
«Посмотрела 100 500 раз, реально смешная была Рапунцель, и Ксюха хорошо сыграла», «Таковы женщины: если нет внимания, то мужчину получают женскую истерику», «Очень странно видеть Ксению с голосом Рапунцель», «Без макияжа другая», — стали писать подписчики.