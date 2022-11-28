На домашнем и без макияжа: Бородина в халате на голое тело блеснула прелестями в ванной

Бородина в последнее время часто ездит на съемки. Она не перестает подчеркивать свои женственные формы. Телеведущая признавалась, что теперь скрывает свою личную жизнь. Но иногда она хвастается букетами цветов. А 28 ноября она запечатлелась в ванной в халате на голое тело. Ксения засветила изящное бедро. Она была без макияжа и с полотенцем на голове.

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