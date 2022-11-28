Алена Водонаева позволила известному журналисту облапать себя во время танца (видео)

Телеведущая Алена Водонаева в понедельник, 28 ноября, опубликовала на своей странице в социальной сети видеоролик, запечатлевший то, как она танцует под песню Земфиры «Прогулка».

Партнером звезды по танцам стал светский журналист Пилягин. Он обнимал Алену, прижимался и водил руками в нижней части ее живота. Водонаева в ответ страстно изгибалась.

«Пилягин, смотри как мы не подходим друг другу по темпоритму», — написала телеведущая под видео.

В тот день Алена была одета в длинное черное платье с открытыми плечами, Пилягин в джинсах, кроссовках, клетчатой рубашке и мохнатой шапке казался не столь элегантным.

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