Одета так же, как в день похорон: молодая вдова Градского в норковой шубе до пят предстала на его могиле

В этот понедельник, 28 ноября, исполнился ровно год со дня смерти известного музыканта Александра Градского.
В годовщину его смерти вдова мэтра, 38-летняя Марина Коташенко, со старшим сыном Сашей и родственниками пришла на могилу Александра Градского на Ваганьковском кладбище Москвы.
Марина Коташенко появилась на кладбище с букетом красных гвоздик. Примечательно, что молодая вдова была одета точно так же, как и год назад на похоронах Александра Градского. Та же шуба из черной норки до пят, серая трикотажная шапка, сумка.
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Марина Коташенко (на фото в центре) на могиле Александра Градского. Фото: скрин 5-tv.ru
Напомним, Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года в больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт. Мэтру было 72 года. У него остались 38-летняя вдова Марина Коташенко и два маленьких сына — Саша и Ваня, рожденные в последнем браке.
По материалам 5-tv.ru.