Одета так же, как в день похорон: молодая вдова Градского в норковой шубе до пят предстала на его могиле

В этот понедельник, 28 ноября, исполнился ровно год со дня смерти известного музыканта Александра Градского.

В годовщину его смерти вдова мэтра, 38-летняя Марина Коташенко, со старшим сыном Сашей и родственниками пришла на могилу Александра Градского на Ваганьковском кладбище Москвы.

Марина Коташенко появилась на кладбище с букетом красных гвоздик. Примечательно, что молодая вдова была одета точно так же, как и год назад на похоронах Александра Градского. Та же шуба из черной норки до пят, серая трикотажная шапка, сумка.

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