Сафронов назвал неожиданные причины смерти Градского

Художник Никас Сафронов, много лет друживший с покойным музыкантом Александром Градским, называет его очень благородным и сердечным человеком, теплым и душевным. Никас Сафронов рассказал, что он думает о причинах смерти Градского.

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