Сафронов назвал неожиданные причины смерти Градского

Художник Никас Сафронов, много лет друживший с покойным музыкантом Александром Градским, называет его очень благородным и сердечным человеком, теплым и душевным. Никас Сафронов рассказал, что он думает о причинах смерти Градского.
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«Здесь несколько причин. Первая — полнота. В нем было под 200 килограммов. При этом я не скажу, что он много ел: просто физиология такая, обмен веществ. Еще, я думаю, одна из причин в том, что он много нервничал, так как был человеком впечатлительным.
Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни. Очень жалко его. Ушел хороший, светлый, бесконечно талантливый человек и друг», — приводит слова художника издание МК.