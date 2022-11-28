«Помогите найти Петра!»: коллеги потеряли мужа Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышов перестал выходить в свет после новостей о болезни его жены, Анастасии Заворотнюк. Спортсмен даже вычеркнул из жизни практически всех своих коллег.

Однако партнерша Чернышова по фигурному катанию Наоми Ланг забила тревогу. Она пожаловалась в Сети, что Петр совсем перестал выходить на связь.

«Пытаюсь найти Петра… Пожалуйста, помогите мне найти его! Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо!» — написала девушка в соцсетях.

Напомним, жена Чернышова борется с последней стадией онкологии. Спортсмен держит все в секрете, и только изредка дочь Заворотнюк косвенно подтверждает, что с ее мамой действительно все не очень хорошо.

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