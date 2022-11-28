«Пытается о чем-то со мной поговорить»: Пригожин запечатлелся со своим трехмесячным внуком

У продюсера есть сын Павел и дочка Даная от первого брака. А также дочка Елизавета от брака с Лейлой Фаттаховой. Так, его старшая дочка в этом году сыграла свадьбу и вскоре рассекретила беременность. Даная в одной из столичных клиник родила сына, которого назвала Даниил. На днях пара его покрестила и перестала скрывать лицо крохи.

27 ноября Пригожин приехал в гости и повидался с трехмесячным внуком. Он запечатлелся с малышом на руках, у которого уже отрасли волосы.

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