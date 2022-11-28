«Пытается о чем-то со мной поговорить»: Пригожин запечатлелся со своим трехмесячным внуком

Иосиф Пригожин уже много лет работает продюсером. Он счастлив в браке с певицей Валерией. Пара регулярно выходит в свет. Примечательно, что у них нет общих детей, но каждый из супругов общается с наследниками от прошлых отношений. Почти два года назад Валерия стала бабушкой. У нее растет внучка Селин. А в этом году и Пригожин стал дедушкой.
У продюсера есть сын Павел и дочка Даная от первого брака. А также дочка Елизавета от брака с Лейлой Фаттаховой. Так, его старшая дочка в этом году сыграла свадьбу и вскоре рассекретила беременность. Даная в одной из столичных клиник родила сына, которого назвала Даниил. На днях пара его покрестила и перестала скрывать лицо крохи.
27 ноября Пригожин приехал в гости и повидался с трехмесячным внуком. Он запечатлелся с малышом на руках, у которого уже отрасли волосы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Иосиф Пригожин с внуком. Фото: соцсети звезды
«Насыщенным оказался воскресный день. Вечером удалось увидеться с моим внуком. Три месяца, а уже пытается о чем -то со мной поговорить», — написал Иосиф.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Так похож на тебя!», «Копия деда», «Счастья быть с внуками, здоровья вам!», «Какой хорошенький. Пусть растет здоровым и радует вас», «Ну очень похож на вас», — стали писать пользователи Сети.