Сосо Павлиашвили выступил в День матери для военнослужащих и их семей

В минувшие выходные звезды «Русского радио» и телеканала RU.TV выступили перед военнослужащими воздушно-десантных войск и их семьями в культурно-досуговом центре на Кубинке. Концерт был посвящен Дню матери, в нем приняли участие Сосо Павлиашвили, Ян Марти и Светлана Феодулова.

Артисты отметили очень теплую атмосферу в зале: зрители вместе с исполнителями плакали, когда со сцены звучала «Аве Мария», поддерживали любимых певцов аплодисментами и улыбками.

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В завершение программы выступил Сосо Павлиашвили. Он исполнил такие хиты, как «Небо», «Родители», «Арго», «Тост».