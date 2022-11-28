Нет ни памятника, ни ограды: как выглядит могила Александра Градского в годовщину его смерти

В этот понедельник, 28 ноября, отмечается первая годовщина смерти известного музыканта, наставника шоу «Голос» Александра Градского.
В день памяти могилу покойного мэтра на Ваганьковском кладбище посетили близкие Александра Градского: вдова Марина Коташенко со старшим сыном Сашей и другие родственники.
Вдова Градского принесла могилу мужа букет красных гвоздик.
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В распоряжении СМИ оказались кадры с Ваганьковского кладбища, на которых видна могила Александра Градского.
Захоронение усыпано цветами и белым снегом. Захоронение пока до конца не огорожено, нет памятника. Только деревянный крест и фото Александра Градского почти на самой земле.
По материалам 5-tv.ru.
Могила Александра Градского. Фото: скрин 5-tv.ru.