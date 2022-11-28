Нет ни памятника, ни ограды: как выглядит могила Александра Градского в годовщину его смерти

В распоряжении СМИ оказались кадры с Ваганьковского кладбища, на которых видна могила Александра Градского.

Захоронение усыпано цветами и белым снегом. Захоронение пока до конца не огорожено, нет памятника. Только деревянный крест и фото Александра Градского почти на самой земле.

По материалам 5-tv.ru.