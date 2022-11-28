Артист Ургант рассказал, зачем едет на кладбище в свой день рождения

Андрей Ургант, известный актер и телеведущий, отмечает 28 ноября свой день рождения. Он рассказал, как проводит этот день.

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