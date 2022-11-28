Артист Ургант рассказал, зачем едет на кладбище в свой день рождения

Андрей Ургант, известный актер и телеведущий, отмечает 28 ноября свой день рождения. Он рассказал, как проводит этот день.
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«Я еду на кладбище, там лежит моя мама — это ее праздник, я должен ее поздравить с моим днем рождения. Дальше, как получится. Нормальное штатное расписание: утром зарядка, поздравления родственников по телефону и все. Больше ничего», — цитирует слова артиста издание РИА ФАН.