«С виду приличная женщина»: Кудрявцева испытала шок во время выступления 76-летней певицы на «Суперстар! Возвращение»

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: НТВ

Известная вокалистка Роксана Бабаян исполнила песню «Хоп, мусорок», чем привела в изумление судей проекта НТВ.

Известная певица, 76-летняя Роксана Бабаян, принимает участие в шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». В минувшее воскресенье Роксана Бабаян удивила публику и членов жюри проекта исполнением песни группы «Воровайки» «Хоп, мусорок».

Выбор композиции был очень смелым и неожиданным. Судьи признали, что Роксана Бабаян, исполняя шансон, смотрелась очень органично, словно это песня из ее репертуара.

Лера Кудрявцева назвала пожилую вокалистку настоящей хулиганкой, похвалив ее за дерзость.

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Роксана Бабаян на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы

«Роксана, я не знала, что вы такая хулиганка. С виду приличная женщина. Где ватник, где вот это все? На самом деле, удивляете из программы в программу. Вообще не состыковывается Роксана Бабаян и группа «Воровайки», «Хоп, мусорок». Паззл не складывается, но в этом ваша крутость и ваша смелость. Я уважаю смелых людей. Вот Вячеславу Малежику бы поучиться у Роксаны Бабаян смелости при выборе репертуара», — высказалась Лера Кудрявцева.

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