«С виду приличная женщина»: Кудрявцева испытала шок во время выступления 76-летней певицы на «Суперстар! Возвращение»

«Роксана, я не знала, что вы такая хулиганка. С виду приличная женщина. Где ватник, где вот это все? На самом деле, удивляете из программы в программу. Вообще не состыковывается Роксана Бабаян и группа «Воровайки», «Хоп, мусорок». Паззл не складывается, но в этом ваша крутость и ваша смелость. Я уважаю смелых людей. Вот Вячеславу Малежику бы поучиться у Роксаны Бабаян смелости при выборе репертуара», — высказалась Лера Кудрявцева.