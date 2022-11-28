Позиция сбоку: Севастьянова обнажила бюст в виде двух сладких булочек (фото)

Каролина Севастьянова заставила говорить публику о своих формах. На пляже спортсменка запечатлелась в купальнике с лифом, который обнажал половину ее объемного бюста.

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В позиции сбоку, в которой она сделала кадр для соцсетей, виды оказались еще интереснее.

Севастьянова, позируя на камеру, игриво смотрела в телефон, разжигая огонь в душах своих поклонников. Недавно они узнали, что сердечко гимнастки стало свободным: ее богатый жених-бизнесмен куда-то испарился.