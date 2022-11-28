«Просто красавец»: как сейчас выглядит 66-летний Ефим Шифрин

Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Артист не меняется с годами.

Если вы жили в 90-е, то абсолютно точно помните такие телепередачи, как «Аншлаг», «Кривое зеркало», «Смехопанорама». Именно эти шоу принесли популярность комику Ефиму Шифрину.

С годами артист совсем не меняется. На сегодняшний день ему 66 лет, а внешне — все тот же красавчик из «Аншлага». Юморист активно занимается спортом и тщательно следит за собой.

«Просто красавец!», «Вы спите в холодильнике?», «Вот это мускулы!» — восхищаются пользователи Сети.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также