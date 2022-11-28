«Родина — где платят, где кормят. Так ей и надо!»: известная актриса плюнула в Веру Брежневу

«Ну, она и в Украину плюнула. Она же заявила мне в интервью, что никогда не была украинской певицей», — вставил Вячеслав Манучаров.

«Вообще-то, она человек без родины. А у человека без родины нет корней. Родина — где платят, где кормят. Так им и надо!» — отхлестала Елена Драпеко.