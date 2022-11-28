«Родина — где платят, где кормят. Так ей и надо!»: известная актриса плюнула в Веру Брежневу

Актриса Елена Драпеко, исполнительница роли Лизы Бричкиной в советском фильме «А зори здесь тихие», во время YouTube-шоу Вячеслава Манучарова высказалась по поводу звезд, покинувших Россию.
Досталось от артистки и депутата Госдумы и экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой, с которой ранее сотрудничала дочь Елены Драпеко, Анастасия.
«Она была пиар-директором Веры Брежневой. Сейчас они не сотрудничают. Вера уехала уже давно и живет чуть ли не в Америке. Я не знаю, где-то далеко они живут. Она повезла свои богатства спасать. Но перед этим плюнула в свою бывшую родину», — высказалась Елена Драпеко.
Елена Драпеко. Фото: скрин YouTube.com
«Ну, она и в Украину плюнула. Она же заявила мне в интервью, что никогда не была украинской певицей», — вставил Вячеслав Манучаров.
«Вообще-то, она человек без родины. А у человека без родины нет корней. Родина — где платят, где кормят. Так им и надо!» — отхлестала Елена Драпеко.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».