Смешливый гномик! 51-летняя Кудрявцева засняла подросшую дочку в стильных обновках

Лера Кудрявцева исполнила заветное желание молодого мужа-хоккеиста Игоря Макарова, подарив ему дочку Машу. Спортсмен хотел, чтобы у них родилась именно маленькая принцесса. Для телеведущей позднее материнство стало тем самым подарком, о котором она и не мечтала.

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