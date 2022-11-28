Смешливый гномик! 51-летняя Кудрявцева засняла подросшую дочку в стильных обновках

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети героя публикации

Машуля заметно подросла.

Лера Кудрявцева исполнила заветное желание молодого мужа-хоккеиста Игоря Макарова, подарив ему дочку Машу. Спортсмен хотел, чтобы у них родилась именно маленькая принцесса. Для телеведущей позднее материнство стало тем самым подарком, о котором она и не мечтала.

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Дочка Леры Кудрявцевой — Маша. Фото: личный архив

Машуля позирует в стильном костюмчике. Фото: личный архив

В модной шапочке Маша похожа на гномика. Дочка Леры Кудрявцевой примерила стильные костюмчики, позируя и кокетничая перед камерой.

«Отличный выбор базовой одежды для сада, школы, занятий спортом и путешествий», — похвасталась теледива, принарядив малютку-дочку.

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