«Это ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась об уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревиче*

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко, звезда советского фильма «А зори здесь тихие», высказалась в адрес знаменитостей, которые несколько месяцев назад предпочли уехать из России на фоне мировых событий.

В частности, она прошлась по Алле Пугачевой и Андрею Макаревичу* . Елена Драпеко заявила, что переезд в Израиль, по ее мнению, стал потерей, прежде всего, для самих этих артистов.