«Это ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась об уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревиче*

Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко, звезда советского фильма «А зори здесь тихие», высказалась в адрес знаменитостей, которые несколько месяцев назад предпочли уехать из России на фоне мировых событий.
В частности, она прошлась по Алле Пугачевой и Андрею Макаревичу* . Елена Драпеко заявила, что переезд в Израиль, по ее мнению, стал потерей, прежде всего, для самих этих артистов.
«Это ужасная потеря для них, прежде всего. Они потеряли зрителя, потеряли всенародную любовь. Они думали, что они вершина айсберга. Но если нет основания — народа, который их возносит, то никакой вершиной они не будут. Народ не простит», — высказалась Елена Драпеко.
Напомним, ранее Елена Драпеко предрекла такую же печальную участь шоумену и телеведущем Ивану Урганту. Она считает, что у него уже не будет такой всенародной любви.
По материалам Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
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