Раскрыла «межножье», аж трещит! Ходченкова в туфлях стриптизерши устроила нечто будоражащее

Светлана Ходченкова всерьез увлеклась танцами на пилоне. Для актрисы – это не просто хобби, а настоящая страсть.

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О том, как проходят будни актрисы, практически ничего неизвестно, ведь блондинка, в отличие от многих отечественных звезд, не показывает в Сети каждый свой шаг. Однако про свои танцы на шесте Ходченкова молчать не может. Она то и дело выставляет в личный блог кадры своего прогресса в этом искусстве.

На этот раз Ходченкова изобразила совершенно невероятный шпагат, раскинув запредельно ноги. В Сети уже шутят, что вскоре она потеснит Анастасию Волочкову с ее шпагатами.