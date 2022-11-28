О последней попытке Пугачевой впечатлить россиян рассказал Дружинин

Дружинин признался, что ему было тяжело сотрудничать с Примадонной и он даже зарекся, что больше никогда не станет с ней работать. Увы, но, похоже, что этому суждено случиться. Ведь Алла Борисовна уже вряд ли вернется на сцену, возможно, и на родину тоже.