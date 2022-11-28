О последнем попытке Пугачевой впечатлить россиян рассказал Дружинин

Танцор и актер Егор Дружинин рассказал на RU.TV, как ему удалось поработать с Аллой Пугачевой на ее юбилейном шоу в Кремле.

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«В 2019 году мы сделали концерт Алле Пугачевой. Возможно, он был последний у Примадонны», — сказал он в эфире.

Как рассказал Дружинин, на то последнее представление Пугачевой мечтали попасть многие, но зал наполнился исключительно ее друзьями и близкими.

Дружинин признался, что ему было тяжело сотрудничать с Примадонной и он даже зарекся, что больше никогда не станет с ней работать. Увы, но, похоже, что этому суждено случиться. Ведь Алла Борисовна уже вряд ли вернется на сцену, возможно, и на родину тоже.