«Всенародной любви уже не будет»: известная актриса предрекла печальную участь сбежавшему из России Ивану Урганту

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».

Одной из тем, поднятых во время разговора, стал массовый отъезд деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса из России на фоне событий, происходящих в мире. Елена Драпеко дала понять, что осуждает поведение знаменитостей, поступивших таким образом.

Отдельно она прошлась по телеведущему и шоумену Ивану Урганту, считая, что его сейчас нет в России.

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