Севастьянова раскинула красоту, тряся «бидонами» на публике: сама себя потрогала, не выдержала

Каролина Севастьянова потрясла своих поклонников фотографией в декольтированном топе, который открывал прекрасные виды.

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И пышная грудь спортсменки, и ее тонкая талия — все оказалось на виду. Для красивого кадра Севастьянова расставила руки и схватила себя по бокам, делая акцент на бюсте.

Фолловеры были в восторге от такого зрелища, взорвав интернет комментариями. Люди в шоке от талии Севастьяновой и ее пышных форм в нужных местах.