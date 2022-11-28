Дочь Малинина забросали камнями за роскошь: народ прозябает, а она хвастается заграничной жизнью

Дочь Александра Малинина осудили за ее хвастовство в социальных сетях. Устинья выставила в Сеть фотографию из Парижа, куда она прилетела отметить свое 22-летие.

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Студентка облачилась в пальто Chanel, взяв в руки сумочку того же люксового бренда. Фолловеры Устиньи Малининой восприняли этот снимок как вызов.

«В то время, как весь мир переживает не самые простые времена, она решила похвастаться!», «Типичная мажорка, которая понятия не имеет, как живет ее народ», «А не выложить фоточку невозможно? Надо похвастаться обязательно?» — забросали камнями Малинину пользователи Сети.

Отметим, что Устинья Малинина давно живет в Европе. Вместе с родителями и братом Фролом она поселилась вначале в Германии, а потом перебралась в Англию, когда поступила в консерваторию Royal College of Music.