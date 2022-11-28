Никита рядом с мамой, Клава на коленках у брата Дени! Орбакайте показала младшее поколение семьи Пугачевой

Кристина Орбакайте — многодетная мама. В своем микроблоге певица как-то призналась, что собрать детей под одной крышей ей удается редко. И для нее большая радость — просто позавтракать вместе. Старшие сыновья артистки давно живут самостоятельно. У звездной мамы под опекой остается только дочка Клавдия, которая пока учится в школе.

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