Никита рядом с мамой, Клава на коленках у брата Дени! Орбакайте показала младшее поколение семьи Пугачевой

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица поделилась памятными кадрами с детьми.

Кристина Орбакайте — многодетная мама. В своем микроблоге певица как-то призналась, что собрать детей под одной крышей ей удается редко. И для нее большая радость — просто позавтракать вместе. Старшие сыновья артистки давно живут самостоятельно. У звездной мамы под опекой остается только дочка Клавдия, которая пока учится в школе.

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Кристина Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени, а также с дочкой Клавой. Фото: соцсети

В своем микроблоге Кристина Орбакайте поделилась фото с детьми, показав младшее поколение семьи Аллы Пугачевой. Так, старший внук Примадонны — Никита Пресняков — сидел рядом со своей звездной мамой, а Клавдия уселась на коленки к брату Дени Байсарову.

Кстати, дочка Аллы Борисовны давно мечтает о внуках. Для Примадонны они станут уже правнуками. Вот только сыновья Кристины Орбакайте с пополнением не спешат.

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