Неизвестные увезли знаменитого актера в лес на МКАД

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев рассказал, как однажды неизвестные хотели отобрать у него квартиру в Москве. Актер тогда продавал недвижимость покойного отца, как ему позвонил некий сибиряк и попросил посмотреть квадратные метры.

По словам актера, приехал интеллигентный человек, все осмотрел. Сказал, что завтра приедет со своим водителем.

«Мы встретились часа в четыре, сажусь в машину. Разговариваем про Сибирь, Алтай. Едем долго, а водитель говорит, что так навигатор ведет из-за пробок. И я смотрю, что уже МКАД, а банк на Чистых Прудах», — рассказал Николаев в шоу «Звезды сошлись».

Валерий понял, что что-то не то, когда «покупатели» привезли его в лес. Один из них ударил его в живот, что актер потерял сознание.

«Закончилось тем, что я убедил их, что я неплохой водитель, я сел за руль и привез их в банк. Мы переписали договор, я продал ему эту квартиру, но дороже на 2 млн рублей», — добавил Николаев.

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