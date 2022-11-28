«Петь особенно нечего»: Сергей Соседов высказался о хите Елены Ваенги в эфире «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель сумела удивить и публику, и взыскательное жюри проекта телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». В минувшее воскресенье, 27 ноября, в эфире шоу Катя Лель исполнила хит Елены Ваенги «Снова стою одна».

Судьи признались, что номер и Катя Лель на сцене были просто восхитительны. Катя Лель доказала, что умеет быть очень разной.

Обычно очень строгий к участникам шоу «Суперстар! Возвращение» музыкальный критик Сергей Соседов признался, что на этот раз ему совершенно не к чему придраться.

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