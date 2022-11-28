«Петь особенно нечего»: Сергей Соседов высказался о хите Елены Ваенги в эфире «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель сумела удивить и публику, и взыскательное жюри проекта телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». В минувшее воскресенье, 27 ноября, в эфире шоу Катя Лель исполнила хит Елены Ваенги «Снова стою одна».
Судьи признались, что номер и Катя Лель на сцене были просто восхитительны. Катя Лель доказала, что умеет быть очень разной.
Обычно очень строгий к участникам шоу «Суперстар! Возвращение» музыкальный критик Сергей Соседов признался, что на этот раз ему совершенно не к чему придраться.
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Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Песню Елены Ваенги Сергей Соседов назвал простой, а номер Кати Лель — сильнейшим за всю программу.
«Я не ожидал, что ты так споешь, потому что песня, казалось бы, простая. Петь особенно нечего. Но там много других засад для тебя — и актерская игра, и правильно найденная интонация, и самоирония, и гротеск ваенговский обязательный, без него там нечего делать. Это эксцентрический номер на самом деле. И тебе здесь все удалось. Это сильнейший номер. Я восхищен!» — признался Сергей Соседов.