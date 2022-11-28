«Она — бегемот!»: Катина пожаловалась на подарок мужа за 30 миллионов рублей

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина пожаловалась в шоу «Звезды сошлись» на то, что муж подарил ей очень неудобную машину. Певица подчеркнула, что любила свою старую Toyota, а на новой ей неудобно ездить.

«Она — бегемот! Она очень большая. На ней фиг припаркуешься, потому что она длинная!» - заявила артистка.

Речь идет о Bentley за 30 миллионов рублей. Катину также расстроила сумма страховки, которую супруг заплатил за автомобиль. Она составила почти миллион рублей.

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