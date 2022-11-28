Беременную Фахрийе дома оставил! Бурак Озчивит поиграл с козлятами на ферме

Бурак Озчивит прилетел в Кувейт. Причем беременную жену Фахрийе Эвджен актер турецкого сериала «Основание Осман» решил оставить дома. В интересном положение возлюбленной Бурака Озчивита не так то просто даются перелеты. Тем более, Фахрийе сидит дома с трехлетним сыном Караном.

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Кстати, актер из сериала «Основание Осман» часто путешествует без жены. Так, Бурак Озчивит успел побывать и в Узбекистане.