Беременную Фахрийе дома оставил! Бурак Озчивит поиграл с козлятами на ферме

Бурак Озчивит прилетел в Кувейт. Причем беременную жену Фахрийе Эвджен актер турецкого сериала «Основание Осман» решил оставить дома. В интересном положение возлюбленной Бурака Озчивита не так то просто даются перелеты. Тем более, Фахрийе сидит дома с трехлетним сыном Караном.
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Кстати, актер из сериала «Основание Осман» часто путешествует без жены. Так, Бурак Озчивит успел побывать и в Узбекистане.
Бурак Озчивит с маленькими обитателями фермы. Фото: личный архив
В своем микроблоге актер поделился умилительными кадрами, поиграв с маленькими обитателями фермы. Бурак Озчивит полюбовался двумя козлятами, которые охотно к нему тянулись. Поклонники подразнили звезду сериала «Основание Осман», намекнув, что маленькому Карану на ферме очень бы понравилось. Ведь мальчик мог бы поиграть и покормить козлят, которые мирно паслись на лужайке.