«Ну такое, Стас Михайлов лайт-версия»: Лера Кудрявцева приложила звезду 90-х на шоу «Суперстар! Возвращение»

«Ну, такое. Если бы ты мне так спел, как сегодня: «Ты мое сердце из чистого золота», я бы ответила: «Врешь!». Ром, ну как-то вроде бы типа Стас Михайлов, ну какой-то такой, лайт-версия. Ну никак, нет, не верю. Ты спел в своей манере, не могу сказать, что лучше или хуже. Просто никак», - высказалась Лера Кудрявцева.