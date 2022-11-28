«Ну такое, Стас Михайлов лайт-версия»: Лера Кудрявцева приложила звезду 90-х на шоу «Суперстар! Возвращение»

Популярный в 90-х годах прошлого века музыкант Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение» исполнил хит Стаса Михайлова «Сердце из чистого золота» и нарвался на критику строгого жюри.
Судьи заявили, что разочарованы номером, подачей и исполнением. Первой высказалась член жюри, телеведущая Лера Кудрявцева.
Она дала понять, что Рома Жуков не сумел убедить ее в своей искренности. Сравнивать со Стасом Михайловым Рому Жукова Лера не стала.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Ну, такое. Если бы ты мне так спел, как сегодня: «Ты мое сердце из чистого золота», я бы ответила: «Врешь!». Ром, ну как-то вроде бы типа Стас Михайлов, ну какой-то такой, лайт-версия. Ну никак, нет, не верю. Ты спел в своей манере, не могу сказать, что лучше или хуже. Просто никак», - высказалась Лера Кудрявцева.
Кстати, Рома Жуков по итогам третьего конкурсного дня получил низкие оценки и покинул проект «Суперстар! Возвращение».