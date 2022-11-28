«Чернобровая! С глазами-озерами, улыбчивая»: Бондарчук показала редкое фото с особенной дочерью Варварой

От режиссера Федора Бондарчука Светлана родила своих детей: сына Сергея, который давно снимается в кино, и дочку Варвару — у нее ДЦП.

Не так давно модель рассказала о том, как живет их с Федором наследница. Бондарчук не стала скрывать, что они заботятся о Варваре, девочка всегда была окружена заботой и вниманием близких.

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