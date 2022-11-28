«Чернобровая! С глазами-озерами, улыбчивая»: Бондарчук показала редкое фото с особенной дочерью Варварой

От режиссера Федора Бондарчука Светлана родила своих детей: сына Сергея, который давно снимается в кино, и дочку Варвару — у нее ДЦП.
Не так давно модель рассказала о том, как живет их с Федором наследница. Бондарчук не стала скрывать, что они заботятся о Варваре, девочка всегда была окружена заботой и вниманием близких.
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«У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», — говорила Светлана.
Светлана Бондарчук с дочкой Варварой. Фото: соцсети
В своем микроблоге в День матери Светлана Бондарчук поделилась редким снимком с дочерью, умилив поклонников. Варваре — 23 года. На памятном фото модель обнимает свою наследницу, которая лучится улыбкой. Варвара очень привязана к своей семье.
«Чернобровая! Глаза-озера, улыбчивая», «Светлая девочка», «Такие милые», «Хорошие какие! Славные», «С любимой мамулей! Такая счастливая», — пишут фолловеры.