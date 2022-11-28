Высший пилотаж: как именно мошенники облапошили Леру Кудрявцеву на 180 тысяч

Лера Кудрявцева призналась, что мошенники обманули ее на 180 тысяч рублей. Ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась, что сделали все так умно, что она не смогла раскусить аферистов.

«Я считала, что меня невозможно развести на деньги. Я постоянно выкладывала в Сеть звонки от неизвестных, а тут представились моей знакомой, все было так реально», — рассказала Кудрявцева на проекте «Звезды сошлись».

Все произошло в тот момент, когда Кудрявцева ехала на концерт в Кремль. На телефон пришло сообщение с американского номера от «Наташи — жены одного известного американского хоккеиста», с которой Лера была знакома.

«Она мне пишет: «Лерочка, ты меня извини, сейчас из Америки в Россию очень сложно перевести рубли, а мне надо в России закрыть один вопрос. И я взяла и перевела 180 тысяч. Я — лох!» — призналась звезда.

Так называемая Наташа сказала, что вернет долг через неделю. Разумеется, никто на связь с Кудрявцевой не вышел. Поняв, что ее обманули, телеведущая написала заявление в полицию.