Ольга Зарубина рассказала, почему боялась выступать на «Суперстар»

Ольга Зарубина призналась, что поначалу она боялась участвовать в проекте «Суперстар! Возвращение». Дело в том, что незадолго до начала съемок исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет» и «Разлучница-разлука» достаточно тяжело переболела ковидом. Она опасалась не выдержать физических нагрузок на шоу.

«Восстановление после коронавируса у меня происходит очень медленно: сил у меня, честно говоря, в общем-то не так много. Поэтому я боялась нагрузки: и психологической, и эмоциональной, и физической. Но не хотела подводить организаторов. Поэтому я собрала все силы и вышла на сцену. Пока у меня получается неплохо», — откровенничает певица.

Зарубина рассказала, что ее дочь Кира собирается выйти замуж за американца. Артистка пока еще не видела своего будущего зятя.

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