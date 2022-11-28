Ольга Зарубина рассказала, почему боялась выступать на «Суперстар»

Ольга Зарубина призналась, что поначалу она боялась участвовать в проекте «Суперстар! Возвращение». Дело в том, что незадолго до начала съемок исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет» и «Разлучница-разлука» достаточно тяжело переболела ковидом. Она опасалась не выдержать физических нагрузок на шоу.
«Восстановление после коронавируса у меня происходит очень медленно: сил у меня, честно говоря, в общем-то не так много. Поэтому я боялась нагрузки: и психологической, и эмоциональной, и физической. Но не хотела подводить организаторов. Поэтому я собрала все силы и вышла на сцену. Пока у меня получается неплохо», — откровенничает певица.
Зарубина рассказала, что ее дочь Кира собирается выйти замуж за американца. Артистка пока еще не видела своего будущего зятя.
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«Мы ним знакомы исключительно по Интернету. Поэтому в ближайшее время я очень хочу поехать в Америку — хотя бы на месяц. Кира очень скучает по мне, а я — по ней. И с зятем хочу познакомиться. Он мне нравится: серьезный, ответственный парень. Любит работать, не лентяй и не аморальный тип!» — цитирует певицу издание «МК».