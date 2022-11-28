«Капризуля! Уже гримасы корчит»: Нюша усадила на коленки блондинчика-сына Саффрона

Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает двоих детей: дочку Симбу-Серафиму и сына Саффрона. В своем микроблоге певица поделилась свежим снимком с малышом, усадив его к себе на коленки. При этом сынишка поп-дивы скривил пухлые губки и надул свои сдобные щеки, состроив смешную гримасу.

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